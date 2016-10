VOX 18:00 bis 19:10 Magazin hundkatzemaus D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kamele gelten als störrische Zeitgenossen, und sie haben Angst vor Tunneln, dichten Wäldern und lauten Geräuschen. Allesamt Hindernisse, die die 15 Kilometer lange Wanderung zu einer Tortur machen können. Gleich zu Beginn der Strecke müssen Kamele und Führer ihre erste Hürde meistern. Das Teilstück führt an einer Hauptverkehrsstraße entlang - der Auftakt zu einem echten Abenteuer. Und: Rasseportrait 'Lagotto Romagnolo': Was ist italienisch und schicker als ein Ferrari? Für Micha Wißler und Mathias Bischof sind es Wasserhunde der Rasse Lagotto Romagnolo. Das Paar betreibt in Viersen eine liebevolle Hobby-Zucht. Vor kurzem hat sich Nachwuchs eingestellt: Lagotto-Hündin "Apple" hat sechs zuckersüße Welpen bekommen. Diana Eichhorn stattet Micha, Mathias und ihren Tieren einen Besuch ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Diana Eichhorn Gäste: Gäste: Frank Weber (Tierschutzexperte) Originaltitel: hundkatzemaus