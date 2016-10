Super RTL 21:50 bis 23:40 Komödie Die Bullenbraut D 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Paula Dohm ist Kölnerin und kam einst der Liebe wegen zu den Hamburger Nordlichtern. Mit rheinischem Frohsinn kurvt sie nun in ihrem Taxi durch die Hansestadt, als eines Tages die Edelprostituierte Jennifer zu ihr in den Wagen springt, verfolgt von zwei dunklen Gestalten. Paula gibt Gummi. Jennifer ist in großen Schwierigkeiten: Ihr Freund, der Sensationsjournalist Gessner, ist umgebracht worden. Nun fürchtet auch Jennifer um ihr Leben. Doch die Verfolger entpuppen sich als Kripobeamte - darunter Paulas Ex, der smarte Hannes. Jennifer wird festgenommen, unter dem Verdacht, Gessner getötet zu haben. Doch Paula kann nicht glauben, dass Jennifer eine Mörderin ist, und macht sich an die Ermittlungen. So schwer kann das doch nicht sein: Mit gefälschtem Ausweis, revolutionärer Verhörtechnik und interessanten Verkleidungen nimmt sie die Spur des Täters auf. Paula riskiert alles, auch ihr eigenes Leben, um Gerechtigkeit herzustellen. Und dabei wird sie so ganz nebenbei ihrem geliebten Hannes beweisen, dass sie genau das ist, was ihm gerade noch gefehlt hat: eine waschechte Bullenbraut... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Paula Dohm) Jochen Nickel (Hannes Behnken) Idil Üner (Jennifer Lohmann) Antoine Monot jr. (Mike) Michael Lott (Kriminalrat von Höfen) Pasquale Aleardi (Dr. Alexander Pahlenberg) Peter Rühring (Dr. Eggebrecht) Originaltitel: Die Bullenbraut Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Philipp Timme Musik: Jaro Messerschmidt, Nik Reich