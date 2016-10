Super RTL 20:15 bis 21:50 Trickfilm Asterix erobert Rom F 1976 2016-10-23 14:55 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die rebellischen Gallier sind Julius Cäsar immer noch ein Dorn im Auge. Deshalb stellt der Imperator ihren besten Kriegern zwölf schier unlösbare Aufgaben. Der flinke Asterix und der bärenstarke Obelix freuen sich auf die Herausforderung. Und so treten sie unter anderem gegen den pfeilschnellen Sprinter Merinos aus Marathon an, messen sich im Speerwurf mit dem unbesiegbaren Perser Kermes, stellen sich im Ringkampf dem Teutonen Bombastik und finden sich schließlich bei den Gladiatoren im Kolosseum wieder. Eines aber ist sicher, Cäsar kann sich keine Minute auf seinem Lorbeerkranz ausruhen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Hans Hessling (Asterix) Edgar Ott (Obelix) Arnold Marquis (Miraculix) Wolfgang Völz (Majestix) Siegfried Schürenberg (Julius Cäsar) Dieter Kursawe (Caius Pupus / Gaius Pupus) Knut Hartwig (Ehrwürdiger) Originaltitel: Les Douze Travaux d'Astérix Regie: René Goscinny, Henri Gruel, Albert Uderzo, Pierre Watrin Drehbuch: Albert Uderzo, René Goscinny, Pierre Tchernia Musik: Gérard Calvi Altersempfehlung: ab 6