Super RTL 14:25 bis 14:55 Trickserie 5 Freunde - Für alle Fälle Die Riesenkraken-Entführung F, GB 2008 Stereo Die Riesenkrake war die Attraktion im neuen Meeresaquarium. Doch das Tier wurde gestohlen. Jo, Allie, Max und Dylan nehmen das Becken heimlich unter die Lupe und finden beim Tauchgang am Grund einen Krawattenclip. Kann ihnen dieser Fund bei der Suche nach dem Täter weiterhelfen? Originaltitel: Famous Five - On the Case Regie: Pascal Pinon, Thiery Sapyn Drehbuch: Tim Maile, Dave Polsky, Douglas Tuber Musik: Keith Cox, Martin Wright Altersempfehlung: ab 6