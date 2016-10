Super RTL 12:00 bis 13:15 Trickfilm Barbie - Mariposa USA 2008 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Flutterfield ist ein traumhaftes Märchenland, in dem die schöne Schmetterlingsfee Mariposa, gespielt von Barbie, lebt. Die gütige Königin über das Land beschützt alle Bewohner mit magischen Lichtern, die Flutterfield wie mit einem Zaubermantel umhüllen. Mariposa liebt Bücher und träumt davon, einmal die Welt jenseits von Flutterfield kennen zu lernen. Sie glaubt fest daran, dass auch die Welt da draußen gut und schön ist. Doch dann taucht die böse Fee Henna auf. Ihr ist die Harmonie in Flutterfield ein Dorn im Auge. Es dauert nicht lange, und Henna hat die Königin von Flutterfield vergiftet. Allmählich erlischen die Lichter, die das Land beschützen. Was tun? Jetzt schlägt Mariposas große Stunde. Sie kann die Königin retten, doch dazu braucht sie ein Gegengift, das einzig und allein in der Spiegelhöhle zu finden ist. Mariposa und ihre Freundinnen nehmen alle erdenklichen Gefahren auf sich und suchen die Höhle, um ihre Königin und Flutterfield zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie Mariposa and Her Butterfly Fairy Friends Regie: Conrad Helten Drehbuch: Elise Allen Musik: Eric Colvin Altersempfehlung: ab 6