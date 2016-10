Disney Cinemagic 01:40 bis 03:05 Familienfilm Zenon II - Das Abenteuer geht weiter USA 2001 Nach einer Vorlage von Marilyn Sadler, Roger Bollen Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zenon ist zwar erst 15 Jahre jung, aber sie genießt auf ihrer Raumstation einen ganz besonderen Status: Seit sie den Standort im All vor der Vernichtung rettete, darf sie alle Räumlichkeiten frei betreten. Abenteuer lassen da nicht lange auf sich warten, schon gar nicht, wenn es um einen smarten, jungen Popstar geht. - Intergallaktischer, teeniegerechter Science-Fiction. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kirsten Storms (Zenon Kar) Lauren Maltby (Margie Hammond) Phillip Rhys (Proto Zoa) Holly Fulger (Judy Kling) Stuart Pankin (Commander Edward Plank) Robert Curtis Brown (Mark Kar) Susan Brady (Astrid Kar) Originaltitel: Zenon: The Zequel Regie: Manny Coto Drehbuch: Stu Krieger Kamera: Donald Duncan Musik: Phil Marshall

