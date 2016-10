SAT.1 Emotions 04:25 bis 05:20 Krimiserie Der letzte Bulle Nymphen und Don Juans D 2012 2016-10-23 09:20 16:9 HDTV Merken Die unscheinbare Bibliothekarin Karin Hentschel wurde ermordet. Mick und Andreas ermitteln und stoßen auf deren überraschendes Geheimnis: Sie war sexsüchtig! In einer Selbsthilfegruppe hat sie versucht, ihre Sucht in den Griff zu bekommen. Mick muss so einiges über "Nymphomanie" und "Don Juanismus" lernen und stellt schnell fest, dass jeder in der Selbsthilfegruppe etwas zu verbergen hat. Vor allem die attraktive Leiterin der Gruppe gerät in den Fokus von Micks Ermittlungsarbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Michael "Mick" Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki) Carolina Vera (Marie Franke) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Sophie Allet-Coche Drehbuch: Jan Martin Scharf, Arne Nolting Kamera: Stephan Wagner Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 6