SAT.1 Emotions 20:35 bis 21:00 Comedyserie Cougar Town Im Auge des Sturms USA 2012 2016-10-23 05:05 16:9 HDTV Merken Ein Hurrikan rast auf Florida zu, und die Freunde beschließen, bei Jules eine Hurrikan-Party zu feiern. Doch schnell wird die Situation ungemütlich ... Laurie ist schrecklich unglücklich, weil ihr Internetfreund Wade ein weiteres Jahr in Afghanistan stationiert ist. Ausgerechnet Travis - der heimlich in Laurie verliebt ist - soll ihr in dieser schwierigen Situation beistehen und helfen. Und Ellie und Grayson haben mal wieder einen Streit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courteney Cox (Jules Cobb) Christa Miller (Ellie Torres) Busy Philipps (Laurie Keller) Dan Byrd (Travis Cobb) Josh Hopkins (Grayson Ellis) Brian Van Holt (Bobby Cobb) Ian Gomez (Andy Torres) Originaltitel: Cougar Town Regie: John Putch Drehbuch: Mary Fitzgerald Kamera: Andrew Rawson Musik: Waz Altersempfehlung: ab 6