SAT.1 Emotions 18:15 bis 19:00 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 44 D 2010 2016-10-24 10:10 16:9 HDTV Lena hat unter Tonys Bett Jankas Koffer gefunden. Als sie Tony zur Rede stellt und er sich in heillosen Ausreden verliert, bleibt sie skeptisch. Nachdem Lena ihren Kummer versucht hat zu ertränken, macht sie sich voller Sehnsucht auf den Weg zu David ... Frank will Pia beweisen, dass er sich geändert hat. Gerade als Pia ihm verzeihen will, droht jedoch Gaby ihm, ihr von ihrer Affäre mit Frank zu erzählen. Schauspieler: Jessica Ginkel (Lena) Max Alberti (David) Johanna Liebeneiner (Amelie) Jenny Jürgens (Pia) Kostas Sommer (Tony) Janina Flieger (Vanessa) Urs Remond (Rafael) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Dieter Laske Drehbuch: Günter Overmann Kamera: Dario Sedo, Pascal Mundt Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer