RTL Plus 18:40 bis 19:05 Show Ruck Zuck D 2016 2016-10-22

Bei "Ruck Zuck" treten jeweils zwei Teams mit fünf Spielern gegeneinander an und stellen in vier Hauptrunden und einem Finale ihren Zusammenhalt, ihre Wortgewandtheit, ihre Schnelligkeit und ihr Taktikgeschick unter Beweis. Die Spieler der beiden Teams müssen nacheinander Begriffe des alltäglichen Lebens umschreiben und erraten ohne dabei bestimmte Wörter zu nennen oder Schlüsselwörter zu wiederholen - und das alles in nur 40 Sekunden! Damit sie nicht hören, wie ihr Vorgänger den Begriff erklärt, tragen die Kandidaten Kopfhörer. Wird ein Schlüsselwort doppelt genannt, oder die Ratezeit von 40 Sekunden überschritten, ist die Runde zu Ende. Nun ist die gegnerische Mannschaft am Zug. Das Team, das über vier Runden die meisten Punkte erspielt, erreicht das Finale, das unterlegene Team scheidet aus. Das Finale besteht wiederum aus drei Bonusrunden, in denen korrekt erratene Begriffe Geld bringen. Unabhängig davon, ob ein Team das Finale meistert, tritt es in der nächsten Ausgabe von "Ruck Zuck" als Champion gegen neue Herausforderer an und kann erneut um den Einzug ins Finale spielen. Maximal sechsmal kann ein Team in eine Finalrunde einziehen. Gelingt es ihm beim sechsten Mal in der letzten Bonusrunde alle Begriffe korrekt zu erraten, ist den Spielern der Hauptgewinn sicher. Pro Show kann ein Team im Finale maximal 2.400 Euro gewinnen. Gelingt es einem Team sechsmal das Finale zu erreichen, spielt es um den Maximalgewinn von 30.000 Euro. Werden die 30.000 Euro gewonnen, entfallen alle bisher erspielten Gewinne.

Moderation: Oliver Geissen
Originaltitel: Ruck Zuck