Das Erste 23:55 bis 01:25 Krimi Kommissar Dupin - Bretonische Verhältnisse D 2014 2016-10-23 20:15 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Mord beunruhigt die Einwohner des beschaulichen Küstendorfs Pont Aven: Pierre-Louis Pennec, der hochbetagte Inhaber des legendären Hotels Central, das einst Gauguin und andere Künstlergrößen beherbergte, wird erstochen aufgefunden. Die Ermittlungen leitet Georges Dupin, ein in die bretonische Provinz strafversetzter Kommissar aus Paris. Dupin muss als Neuling nicht nur die Geheimnisse Pennecs und dessen verwickelter Familiengeschichte ergründen, er hat auch mit dem eigenwilligen Charakter der Bretonen zu kämpfen. In dieser Bestsellerverfilmung schlüpft Pasquale Aleardi in die Rolle eines zwangsversetzten Großstadtkommissars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pasquale Aleardi (Georges Dupin) Annika Blendl (Nolwenn) Ulrike C. Tscharre (Morgane Cassel) Ludwig Blochberger (Riwal) Sibylle Canonica (Catherine Pennec) Walter Kreye (André Pennec) Gudrun Ritter (Francine Lajoux) Originaltitel: Kommissar Dupin - Bretonische Verhältnisse Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Martin Ess, Gernot Gricksch Kamera: Klaus Merkel Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer Altersempfehlung: ab 12