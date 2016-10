Das Erste 13:00 bis 14:30 Komödie Schluss! Aus! Amen! D 2014 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Bauer Heinz und seine Frau Johanna leben mit Heinz' pflegebedürftiger Mutter auf einem kleinen Hof in Bayern. Als die alte Dame überraschend stirbt, weicht die Trauer der Eheleute sehr schnell weltlichen Sorgen: Ohne Pflegegeld und Rente wird es in der Haushaltskasse knapp. Also betten sie die Oma in der Kühltruhe zur "Letzten Ruhe" und erzählen niemandem von dem Todesfall. Dann aber steht eine Überprüfung der Pflegestufe an. Um den Prüfer auszutricksen, leihen Johanna und Heinz sich bei Nachbarn unter einem Vorwand die Seniorin Erni aus. Allerdings erweist sich die vermeintlich senile Oma als äußerst fit - und stellt sehr genaue Forderungen für ihren Gastaufenthalt. - Die originelle Komödie besticht durch schwarzen Humor, pointiert gezeichnete Charaktere und eine feine Moral über Geld, Familienbande und schlitzohrige Bauernschläue. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saskia Vester (Johanna Sailer) Heinz-Josef Braun (Heinz Sailer) Fanny Krausz (Caroline Sailer) Franz-Xaver Brückner (Christof Sailer) Gertrud Roll (Erni) Monika Baumgartner (Elfriede) Marlene Morreis (Manuela) Originaltitel: Schluss! Aus! Amen! Regie: Thomas Kronthaler Drehbuch: Stephanie Kronthaler, Thomas Kronthaler Kamera: Christof Oefelein Musik: Martin Unterberger Altersempfehlung: ab 6