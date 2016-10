Das Erste 12:05 bis 12:55 Arztserie In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Ängste D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Ausnahmezustand im Johannes-Tal-Klinikum: Als Kai Böttcher in die Notaufnahme kommt, geht Theresa zunächst von einem schweren grippalen Infekt bei dem jungen Mann aus. Doch der ungute Verdacht, dass Kai womöglich einen hochinfektiösen Virus aus dem Ausland mitgebracht haben könnte, bestätigt sich. Kai muss umgehend isoliert werden, doch damit nicht genug. Bevor er unter Quarantäne gestellt werden kann, trifft er auf Dr. Moreau, der nichts von dem Krankheitsverdacht weiß. Hat er den Oberarzt womöglich angesteckt? Die Ärzte des Johannes-Thal-Klinikums tun alles, um auch in dieser schwierigen Situation Herr der Lage zu bleiben und ihre Patienten zu retten. Prof. Patzelt reagiert sofort auf die Situation und leitet die Notfallmaßnahmen ein. Kurz bevor das Klinikum abgeriegelt wird, stürmt Lea Kirchner, Kais Freundin, herbei. Lea trifft in ihrer Sehnsucht nach Kai eine unüberlegte Entscheidung und bringt sich damit in größere Gefahr, als die junge Frau zunächst ahnt. Marc Lindner behandelt unterdessen die Frakturen des älteren Albert Runge. Der gelassene Patient scheint etwas zu verbergen, doch Marc kommt dem Geheimnis bald auf die Spur und greift zu ungewöhnlichen Maßnahmen, um dem Mann zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Nesytowa (Dr. Theresa Koshka) Marijam Agischewa (Prof. Dr. Karin Patzelt) Horst Günter Marx (Wolfgang Berger) Robert Giggenbach (Dr. Harald Loosen) Gunda Ebert (Dr. Franziska Ruhland) Christian Beermann (Dr. Marc Lindner) Peter Rühring (Albert Runge) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Micaela Zschieschow Drehbuch: Andreas Hug