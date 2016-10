Das Erste 08:35 bis 09:00 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 135 Geködert D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken In einem Park werden vergiftete Hundeköder ausgelegt und ausgerechnet Luis' Hund Fee wird Opfer dieser hinterhältigen Falle. Zum Glück kann Fee rechtzeitig gerettet werden, aber die Pfefferkörner müssen unbedingt den Täter finden, um weitere Vergiftungen zu verhindern. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf mehrere Verdächtige: Wer ist dieser seltsam verschrobene Mann, der im Park heimlich Hunde und ihre Besitzer fotografiert? Was hat es mit dem Mädchen Nora auf sich, das aus seinem Hundehass keinen Hehl macht? Während die Pfefferkörner der Lösung des Falls immer näher kommen, wundert sich ein Blinder auf dem Weg durch die Stadt darüber, dass sein Begleithund immer schwächer und schwächer wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilio Sanmarino (Luis de Lima Santos) Merle de Villiers (Ceyda Cengiz) Danilo Kamber (Anton Cengiz) Martha Fries (Jessi Amsinck) Jaden Dreier (Niklas Klinger) Lucia Peraza Rios (Isabell de Lima Santos) Markus Knüfken (Alexander Amsinck) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Anja Jabs Kamera: Uwe Neumeister Musik: Mario Schneider