RTL Passion 04:45 bis 05:30 Serien Providence Die Pflicht ruft USA 2000 2016-10-24 10:55 Die junge Studentin Talia Weber ist mit einem Mann verheiratet, den ihre Familie nicht akzeptieren will. Auch ihre Schwangerschaft konnte an der ablehnenden Haltung ihrer Eltern nichts ändern. Doch jetzt ist es zu Komplikationen gekommen, und Rachel braucht dringend Hilfe. Sydney, die eigentlich einen Trip nach New York geplant hatte, springt pflichtbewusst ein und holt das Baby auf die Welt. Als das Neugeborene eine Bluttransfusion braucht, erklärt sich der Kindsvater zu einer Blutspende bereit. Wird das die zerstrittene Familie wieder zusammenbringen? Doug hat unterdessen ein Jobangebot bekommen. Er bittet Joanie, mit ihm nach Ohio zu kommen. Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather) Rachel True (Talia Weber) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Mike Kelley, Eli Talbert Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden