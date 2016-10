RTL Passion 02:25 bis 03:15 Serien Providence Drum prüfe, wer sich ewig bindet USA 2000 Merken Als Jim morgens in der Küche ein Anforderungsprofil für Heathers Job erstellt, wird auch Syd vollkommen klar, dass Heather kurz davor ist, zu gehen. Schlagartig wird ihr bewusst, wie schlecht es Robbie deswegen gehen muss. Als sie ihn vom Krankenhaus aus anruft, wird ihr Gespräch von einem alten Mann lautstark unterbrochen. Dieser Mann hat eine Menge Leute um Geld betrogen und es auf ein Bankkonto überwiesen, dessen Zugangspasswort nur er kennt. Zumindest erzählt ihr das der Anwalt Daniel Hartman. Er möchte, dass Syd dem alten Mann Monroe Ellison das Passwort im eventuellen Medikamentenwahn entlockt. Doch Syd weigert sich. Sie findet ihren eigenen Weg, das Richtige zu tun. Auch Joanie muss überlegen, was das Richtige für sie ist. Doug ist wieder in der Stadt, und er wird von der Polizei gesucht: Ihm droht eine Geld sowie Gefängnisstrafe. Soll sie ihm helfen oder nicht? Donna Tupperman versucht immer noch, Robbie dazu zu bewegen, Charlie und Heather auseinander zu bringen. Sie erzählt ihm, dass er vorher schon zweimal verheiratet gewesen sei und Heather davon nichts erzählt habe. Als er Heather darauf anspricht, weiß sie allerdings schon Bescheid. Robbie sagt, dass ihre Mutter nicht aufhören wird, die beiden zu schikanieren und dass sie Charlie sofort heiraten soll. Doch war das die richtige Entscheidung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather) Nick Chinlund (Daniel Hartman) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Carol Barbee Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden

