RTL Passion 12:50 bis 13:15 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-23 01:50 Vanessa will mit Ben und ihren Freunden Marie anfeuern, als ihr plötzlich schwindelig wird. Ben verfrachtet Vanessa kurz entschlossen nach Hause. Vanessa lässt die Fürsorge ihres Halbbruders nur widerwillig über sich ergehen, ist sie doch überzeugt, dass Ben übertreibt. Doch als sie einen bisher unbekannten Schmerz im Unterleib verspürt, ist für den hektischen Ben klar, was mit ihr passiert: Das Baby kommt! Simone verarztet den für sie unbekannten Mann, den sie in ihrem Büro niedergeschlagen hat. Simone ist von ihm wider Willen fasziniert und erfährt kurz darauf, dass ihre neue Bekanntschaft Michelles Vater ist. Dieser beeindruckt Simone nicht nur, sondern bietet ihr auch seine Hilfe an, Richard aus Russland nach Hause zu holen. Die Nachricht, dass Tobis Ex von ihm schwanger ist, wirft Marie kurz vor ihrem Kurzprogramm mächtig aus der Bahn. Denn sie kann nicht umhin sich ständig zu fragen, was das für sie beide bedeutet. Dies hat auf dem Eis verheerende Folgen: Marie patzt, so dass der EM-Titel oder gar eine Medaille für sie bereits in weite Ferne rückt. Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt