RTL Passion 08:30 bis 08:55 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Marians emotionaler Ausbruch spricht Simone aus der Seele. Sie entflieht der Veranstaltung im Zentrum, jedoch findet sie auch allein keine Ruhe. Der Schmerz und die Trauer über den Verlust ihrer Tochter überrollen sie. Hinzu kommt das Gefühl, Jenny in den Tod getrieben zu haben. Simone sieht nur einen Ausweg, um den Schmerz für immer zu betäuben und Jenny nahe zu sein. Trotz ihrer schweren Verletzung läuft Katja eine bravouröse Kür und triumphiert über Isabelle. Nachdem der Adrenalinrausch abgeklungen ist, sind Katjas Schmerzen stärker als jemals zuvor. Sie bricht vor dem Zentrum zusammen, wo sie von Ben gefunden wird. Dieser muss schockiert erfahren, wer hinter der miesen Attacke auf Katjas Gesundheit steckt. Lena sucht bei einem Picknick weiterhin unbewusst Rafaels Nähe, was dieser durchaus genießt. Ausgerechnet Maximilian stößt Rafael darauf, dass Lena sich verändert hat und so fragt sich Rafael, ob Lena sich womöglich in ihn verknallt hat. Als er sie darauf anspricht, entfacht Lena ein gefährliches Spiel mit dem Feuer. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Klaus Knoesel Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser