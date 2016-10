RTL Passion 06:25 bis 06:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 Merken Richard übernimmt wieder das Kommando im Zentrum und macht sich mit Feuereifer an die Arbeit, doch die ersten Störfeuer lassen nicht lange auf sich warten. Als die Landesregierung droht, ihm im Falle eines weiteren Skandals den Status des Leistungszentrums zu entziehen, bürgt Richard mit seinem guten Namen. Doch dann konfrontiert ihn Claudia mit einer unerwarteten Neuigkeit. Isabelle ist in Panik, da sie glaubt, dass Claudia ihr das für Katja bestimmte Dopingmittel untergeschoben hat. Sie lässt ihren ganzen Frust an Ben aus, der sich mal wieder zuviel um Katja kümmert. Isabelle hingegen ist am Boden zerstört, sie befürchtet, dass sie durch ihre eigene Schuld alles verlieren könnte. Annette und Ingo sind auf einer der Swingerparties von Helge und Nadine eingeladen. Doch davon ahnen sie nichts, glauben sie doch immer noch, dass es sich bei ihren neuen Freunden um harmlose Swingmusik-Liebhaber handelt. Und so begeben sie sich arglos in die Höhle des Löwen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Gudrun Scherer Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser