RTS Deux 00:40 bis 01:35 Sonstiges Pl3in le poste on tour Montreux Jazz Festival 2015 Alabama Shakes Stereo Alabama Shakes c'est avant tout la magnifique voix de Brittany Howard et son look improbable. Elle occupe la scène investie d'une mission unique, posséder le public. Du rock original et plein de subtilités rythmiques présenté par Ellen Ichters. Originaltitel: Pl3in le poste on tour