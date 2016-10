RTS Deux 20:50 bis 22:50 Actionfilm Mr. und Mrs. Smith USA 2005 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken En entretien avec un conseiller conjugal, Jane et John Smith affirment que leur couple se porte bien même si la passion s'est éteinte depuis leur rencontre brûlante à Bogota, six ans plus tôt. En réalité, Jane et John étouffent sous les non-dits et la routine. En réalité, ils se sont toujours cachés qu'ils étaient tueurs à gages, l'un comme l'autre et pour des agences concurrentes. La vérité va éclater lorsqu'ils se retrouvent adversaires sur la même cible. Leurs employeurs leur confient la même cible. Du coup, chacun empêche l'autre de mener à bien sa mission. Après quelques recherches, John identifie sa femme et réciproquement. Le soir même, Jane tente d'abattre son mari, mais il réussit à fuir. Le lendemain soir, ils se retrouvent au restaurant pour une explication. Jane le provoque. De retour chez eux, ils se disputent toute la nuit. Enfin, leur vraie nature explose? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brad Pitt (John Smith) Angelina Jolie (Jane Smith) Adam Brody (Benjamin Danz) Kerry Washington (Jasmine) Vince Vaughn (Eddie) Chris Weitz (Martin Coleman) Rachael Huntley (Suzy Coleman) Originaltitel: Mr. & Mrs. Smith Regie: Doug Liman Drehbuch: Simon Kinberg Kamera: Bojan Bazelli Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12

