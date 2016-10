RTS Deux 16:20 bis 17:05 Sonstiges Once Upon a Time Le point de non-retour USA 2014 Merken La Reine des neiges étant vaincue, il est temps pour les habitants d'Arendelle de quitter Storybrooke. Avec cette accalmie, Regina et Robin réfléchissent à leur avenir. Gold est sur le point d'avoir les moyens de fuir la ville et de tuer Crochet, mais les événements vont tourner en sa défaveur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Killian Jones) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Adam Horowitz, Edward Kitsis Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12