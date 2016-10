RTS Deux 14:45 bis 15:30 Sonstiges Rookie Blue Sous couverture CDN 2014 Merken Jamie met la pression à Chris pour qu'il lui paie sa drogue.Chris et Dov interviennent lors d'une bagarre entre deux étudiants. Chris perd son sang-froid et frappe un des jeunes et découvre que l'un des deux étudiants était armé. Dov se rend bien compte que son partenaire n'est pas dans son état normal mais n'arrive pas à savoir ce qui cloche exactement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Peter Mooney (Nick Collins) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: T.W. Peacocke Drehbuch: John Krizanc Altersempfehlung: ab 12