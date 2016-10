RTS Deux 09:55 bis 11:05 Sonstiges Ski alpin Coupe du monde Stereo Live Merken La saison de ski alpin débutera à Sölden, station autrichienne de renom. L'intégralité des courses de la Coupe du monde sera diffusée en direct sur RTS Deux et RTSsport.ch, avec le commentaire de Romain Roseng pour les compétitions féminines et celui de John Nicolet pour celles des hommes. L'an dernier après six ans, la Suisse remporte un nouveau grand Globe de cristal grâce à Lara Gut. A la lutte avec la grandissime favorite, Lindsay Vonn, la Tessinoise a parfaitement saisi sa chance après la blessure de l'Américaine pour offrir au ski alpin suisse son premier sacre au classement général féminin depuis 1995 avec la victoire de la légendaire Vreni Schneider. Chez les messieurs, l'Autrichien Marcel Hirscher, qui s'est adjugé son cinquième grand Globe de cristal consécutif (un record), a également du même coup égalé le record de victoire détenu par Marc Girardelli. Bien que la concurrence s'intensifie d'année en année, Hirscher a réussi son meilleur total de points, récoltant pas moins de 1795 points. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie