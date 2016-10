Als ein maskierter Räuber in ihre Wohnung eindringt und Fragen zu ihrem Mann stellt, wehrt sich Cheryl Gregson und verwundet ihn mit mehreren Schüssen. Dustin Bishop hat anscheinend schon etliche wütende E-Mails an Captain Gregson geschrieben, doch er ist nicht der gesuchte Mann. Gregson erlaubt Holmes und Watson schließlich einen Einblick in sein Privatleben In Google-Kalender eintragen