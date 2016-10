kabel eins 22:55 bis 23:50 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Auf den zweiten Blick USA 2014 2016-10-22 03:05 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Ein New Yorker Polizist wird bei einer Undercover-Aktion brutal ermordet. Frank entdeckt bei den Ermittlungen, dass das Opfer viele Geheimnisse hütete. Währenddessen wird Erin von einem Junkie angesprochen, der ein ehemaliger Freund von Nicky ist. Doch der Drogenabhängige flüchtet ganz plötzlich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Will Estes (Jamie Reagan) Tom Selleck (Frank Reagan) Len Cariou (Henry Reagan) Amy Carlson (Linda Reagan) Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Greg Beeman Drehbuch: Daniel Truly Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6