kabel eins 18:20 bis 19:15 Krimiserie The Mentalist Türen im Kopf USA 2009 2016-10-24 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV In der Nähe der CBI-Dienststelle findet man eine Leiche. Der Tote ist William McTee. Er war bis vor Kurzem noch im Gefängnis, da er von Lisbon und Bosco verhaftet wurde. Auf der Tatwaffe finden die Ermittler Fingerabdrücke, die zu Lisbon passen. Sie wird suspendiert. Bosco soll den Fall lösen. Lisbon weiß nichts mehr von der Mordnacht. Sie hat einen schlimmen Verdacht Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kendall Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Terry Kinney (Sam Bosco) Gregory Itzin (Virgil Minelli) Originaltitel: The Mentalist Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Ashley Gable Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12