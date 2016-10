kabel eins 06:30 bis 07:25 Krimiserie Navy CIS Stimmen USA 2005 2016-10-22 16:30 16:9 HDTV Merken Petty Officer Jessica Smith befindet sich in psychologischer Behandlung, seit ihr Verlobter im Irak gestorben ist. Eines Nachts hört sie Stimmen in ihrem Haus, aber niemand außer der NCIS glaubt ihr. Sie wird in ein Krankenhaus eingewiesen, wo sie wenig später erhängt aufgefunden wird. Gibbs ermittelt und entdeckt, dass Jessica ermordet wurde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Agent Caitlin Todd) Sean Murray (Timothy McGee) Hilary Angelo (Petty Officer Jessica Smith) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Jeff Woolnough Drehbuch: Frank Military Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6