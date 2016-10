KI.KA 16:10 bis 16:55 Trickserie Garfield Man ist, was man isst / Der Lasagne-Spion / Auch Kraken lieben Donuts / Penny Henny F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 Merken Man ist, was man isst: Garfield sieht entsetzt mit an, wie Harry und seine Freunde um Katzenfutter betteln. Er erzählt ihnen, wie es dazu gekommen ist, dass er selbst damit aufgehört hat, Katzenfutter zu essen. Die Geschichte beginnt damit, dass Jon ihm eines Tages versehentlich Hunde- statt Katzenfutter vorsetzt. Garfield schlingt es nichtsahnend in sich hinein. Nachdem Liz Jon auf seinen Fehler aufmerksam gemacht hat, gesteht dieser Garfield sein Missgeschick. Garfield ist entsetzt, denn laut Liz gilt der Satz: Man ist, was man isst. Also schließt Garfield messerscharf, dass er sich in einen Hund verwandeln wird, was für ihn natürlich ein Albtraum ist - Der Lasagne-Spion: Garfield ist entnervt, weil der "niedliche" Nermal einen ganzen Monat lang bei ihnen wohnen soll. Als wenn das nicht Strafe genug wäre, taucht plötzlich noch ein zweites niedliches Kätzchen namens Spumoni auf. Spumoni ist aber in Wahrheit ein perfekt getarnter Lasagne-Krieger vom Planeten Parma. Er soll herausfinden, welche Schwäche Garfield hat, damit die Bewohner von Parma endlich die Erde erobern können - Auch Kraken lieben Donuts: Eigentlich hat Garfield einen Glückstag erwischt. Er schnappt sich 12 dutzend Donuts, die Jon für eine Party gekauft hat, die Liz veranstalten will. Doch dann findet sich Odie dummerweise nicht mit der Aufteilung ab: Garfield soll die Donuts bekommen, Odie die Löcher der Donuts. Kurzerhand haut Odie mit den Donuts ab. Die ersten zwei Dutzend der Donuts sind auf Odies Flucht vor Garfield schon verloren gegangen, als der Rest in der Kanalisation landet. Dort wartet zu allem Unglück ein gefräßiger Riesenkrake auf Odie und Garfield - Penny Henny: Garfield freut sich auf einen entspannten Tag, den er mit einem Schläfchen beginnen will. Doch daraus wird nichts, denn die grausamen Nichten Drusilla und Minerva haben ihr Kommen angekündigt. In letzter Sekunde kann Garfield aus dem Haus und eigentlich auch aus der Folge, fliehen. Doch als Jon anfängt, den Nichten die Geschichte eines Hühnchens namens Penny Henny vorzulesen, fordern Drusilla und Minerva vehement, dass er Garfield in die Geschichte einbauen soll. Und damit ist unser Kater wieder im Spiel? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme