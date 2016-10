Servus TV 00:00 bis 01:20 Tragikomödie Here & There - Wiedersehen in Belgrad SRB, USA, D 2009 Nach Motiven des Romans "Die letzten Dinge" von Annegret Held 2016-10-22 02:50 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein desillusionierter Musiker aus New York soll für 5.000 Dollar eine Scheinehe mit einer jungen Serbin eingehen, damit diese von Belgrad nach Amerika einreisen kann. Die Neue Welt trifft auf die Alte, das quirlige New York wird dem provinziellen Belgrad gegenübergestellt - und der Culture Clash ist vorprogrammiert. "Here & There - Wiedersehen in Belgrad" ist eine Komödie des serbischen Regisseurs Darko Lungulov. Zur Besetzung gehören David Thornton, Branislav Trifunovic und Mirjana Karanovic; in einer Nebenrolle ist Pop-Star Cyndi Lauper zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Thornton (Robert) Mirjana Karanovic (Olga) Cyndi Lauper (Rose) Branislav Trifunovic (Branko) Jelena Mrdja (Ivana) Antone Pagan (Jose Escobar) Max King (George) Originaltitel: Tamo i ovde Regie: Darko Lungulov Drehbuch: Darko Lungulov Kamera: Mathias Schöningh Musik: Dejan Pejovic Altersempfehlung: ab 12