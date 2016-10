Servus TV 20:15 bis 22:05 Drama Ein gutes Herz DK, ISL, USA, F, D 2009 2016-10-22 01:20 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein gutes Herz beweist der New Yorker Barbesitzer Jacques (Brian Cox), als er einen Obdachlosen in seine Wohnung aufnimmt. Jacques gefällt Lucas (Paul Dano) - so der Name des jungen Herumtreibers - und möchte ihn zu seinem Nachfolger in der Bar ausbilden. Lucas kommt mit seinem Job nach anfänglichen Schwierigkeiten gut zurecht, auch die Kunden mögen ihn. Doch dann erscheint die hübsche April (Isid Le Besco) und stellt die Männerfreundschaft auf eine harte Probe. Mit viel Sinn fürs Absurde und Tragikomische hat der isländische Regisseur Dagur Kari diese Geschichte inszeniert, und vermeidet so, dass "Ein gutes Herz" zu sehr ins Sentimentale und Rührselige abgleitet. Die Ähnlichkeiten in Stil und Inhalt zu den Filmen eines weiteren Regisseurs aus dem "Hohen Norden", dem Finnen Aki Kaurismaki, sind unverkennbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Dano (Lucas) Brian Cox (Jacques) Isild Le Besco (April) Clark Middleton (Dimitri) Damian Young (Roddie) Stephanie Szostak (Sarah) Bill Buell (Roger Verne) Originaltitel: The Good Heart Regie: Dagur Kári Drehbuch: Dagur Kári Kamera: Rasmus Videbæk Musik: Slowblow Altersempfehlung: ab 12