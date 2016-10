Servus TV 18:50 bis 19:20 Magazin kulTOUR mit Holender Lulu - Femme fatale in New York Lulu - Femme fatale in New York A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Beeindruckt von Kentridges Annährung an die Oper von Alban Berg trifft Ioan Holender in dieser Folge von "kulTOUR mit Holender" die Sopranistin Marlis Petersen und spricht mit ihr über ihre Darstellung der Lulu in dieser Inszenierung. Der deutsche Bariton Franz Grundheber verkörpert die Rolle des Schigolch und gibt Ioan Holender Einblick in seine Beziehung zur New Yorker Oper - einem der führenden Opernhäuser der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ioan Holender Originaltitel: kulTOUR mit Holender