Servus TV 14:50 bis 15:55 Magazin Rätselhafte Himmelslichter Die Erscheinungen von Knittelfeld A 2014 2016-10-27 22:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Hunderte Lichter erscheinen im Sommer 2003 über dem steirischen Nachthimmel von Knittelfeld. Zeitzeugen berichteten in der Vergangenheit von ähnlichen Erlebnissen. Immer geht es um rätselhafte gleißende Lichter - und immer in derselben Gegend: Knittelfeld und die umgebenden Berge und Täler. Sogar in alten Aufzeichnungen und Sagen ist das Phänomen beschrieben. Warum gibt es diese rätselhaften Sichtungen von gleißendem Licht sogar unter der Erde? Und warum ist Knittelfeld auf der NASA-Liste der Hotspots ganz weit oben? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rätselhafte Himmelslichter