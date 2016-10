SAT.1 Gold 01:30 bis 03:20 Krimi Tequila Sunrise - Eine gefährliche Mischung USA 1988 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Dale McKussic und Nick Frescia sind alte Freunde aus Highschool-Zeiten, doch beide haben in Los Angeles durchaus unterschiedliche Karrieren hinter sich: Dale ist als Drogendealer stadtbekannt, Nick dagegen sorgt als Drogenfahnder für Recht und Ordnung. Als nun der ehrgeizige Bundes-Drogenpolizist Maguire dem Großdealer Carlos mit allen Mitteln das Handwerk legen will und dafür Dale geschickt in eine Falle lockt, schlägt sich Nick auf die Seite seines alten Kumpels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Dale "Mac" McKussic) Michelle Pfeiffer (Jo Ann Vallenari) Kurt Russell (Lt. Nick Frescia) Raul Julia (Carlos / Escalante) J. T. Walsh (Hal Maguire) Gabriel Damon (Cody McKussic) Arliss Howard (Gregg Lindroff) Originaltitel: Tequila Sunrise Regie: Robert Towne Drehbuch: Robert Towne Kamera: Conrad L. Hall Musik: Dave Grusin Altersempfehlung: ab 12

