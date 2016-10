SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Ein lebensgefährlicher Job USA 1994 2016-10-22 00:00 Merken Mr. Stone heuert einige Männer aus Colorado Springs mit einem großzügigen Angebot als Arbeiter für seine Silbermine an. Doch Stone hält nicht, was er verspricht, und schon bald kommt es zum Streik im Bergwerk. Einigen Männern, darunter Matthew Cooper, sagt der Boss aber doch bessere Bedingungen zu, und sie gehen wieder unter Tage. Dann geschieht die Katastrophe: Ein Stollen sackt in sich zusammen, und Matthew wird verschüttet und eingeklemmt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Edward Albert (Dr. William Burke) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Beth Sullivan, Josef Anderson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 12