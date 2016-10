SAT.1 Gold 18:30 bis 19:20 Krimiserie Agentin mit Herz Folge: 65 Spione unter sich USA 1986 2016-10-23 12:10 Merken Aus dem Atomarsenal der USA in Harrisburg sind neun Atomsprengköpfe gestohlen worden. Als einer davon in Pakistan auftaucht, wird eine Einsatzgruppe mit Top-Agenten aus Amerika, China und der Sowjetunion gebildet - darunter sind auch Amanda King und Lee Stetson. Sie entdecken eine Spur zwischen Terroristen und einer Hungerhilfe-Organisation: Getarnt als Lebensmitteltransporte in die Dritte Welt werden schwere Waffen geschmuggelt. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Beverly Garland (Dotty West) Mel Stewart (Billy Melrose) Martha Smith (Francine Desmond) Larisa Eryomina (Nadine) Ed O'Ross (Isaac Petrovich) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Oz Scott Drehbuch: Tom Chehak Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12