SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Die Sünden der Väter (2) USA 2001 2016-10-24 12:00 Die Patientin Julia, die erschossen wurde, während Dr. Sloan sie untersuchte, hatte offenbar versucht, die Unschuld ihres 1945 wegen Mordes zum Tode verurteilten Großvaters zu beweisen. Das findet Mark Sloan bei seinen eigenständigen Recherchen heraus. Doch damit nicht genug: Alles deutet darauf hin, dass der ehemalige Partner von Marks verstorbenem Vater damals in den Prozess verwickelt war. So kommt Mark auch seiner eigenen Familiengeschichte auf die Spur ... Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Charmin Lee (Detective Cheryl Brooks) Charles Napier (Johnny McNamara) Michele Greene (Carrie Langford Adams) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Victor Lobl Drehbuch: Joel Steiger Kamera: Frank Thackery Musik: David Lawrence