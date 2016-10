SAT.1 Gold 12:50 bis 13:40 Familiensaga Die Waltons Der junge Prediger USA 1972 Merken Es ist Sommer in Walton's Mountain und so heiß wie noch nie zuvor. Während die ganze Gemeinde unter der Hitze stöhnt, gibt es eine Neuigkeit zu bestaunen: Der junge Priester Matthew Fordwick bereitet seinen ersten Gottesdienst in Walton's Mountain vor. Doch sein Einstand in der Gemeinde erweist sich als nicht ganz einfach: Ein Besuch bei den Baldwin-Schwestern bringt ihn mit reichlich Alkohol in Kontakt - für den wenig trinkfesten Gottesmann hat das verheerende Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy) Michael Learned (Olivia Walton) Judy Norton-Taylor (Mary-Ellen) Earl Hamner jr. (Erzähler) Ralph Waite (John Walton, Sr.) Ellen Corby (Esther Walton) Will Geer (The Grandfather) Originaltitel: The Waltons Regie: Philip Leacock Drehbuch: Earl Hamner jr., John Furia Kamera: Russell Metty