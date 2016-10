SAT.1 Gold 10:30 bis 11:15 Serien Bonanza Zieh schneller, Johnny USA 1964 Wieder da Merken Johnny Chapman hat sich in das Saloonmädchen Olive verknallt. Doch als deren Ex-Freund Mooney auftaucht, muss sich Johnny zurückziehen. Denn Mooney kann sehr gut mit der Pistole umgehen. Um das Selbstbewußtsein Johnnys zu heben, erklärt sich Little Joe bereit, ihm ein wenig Nachhilfeunterricht im Schießen zu geben. Ein verhängnisvoller Entschluss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Guy Stockwell (Johnny Chapman) Valerie Allen (Olive) Ron Foster (Al Mooney) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: David Dortort, Daniel B. Ullman Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose