Abgedrehte Ganoven-Komödie mit Brad Pitt und Benicio del Toro: Eigentlich hätte Franky Four Fingers den erbeuteten Diamanten bei seinem Boss Avi in New York abliefern sollen. Doch der Ganove Boris nutzt Frankys Spielsucht aus und überredet ihn, auf einen illegalen Boxkampf zu wetten - um ihn dann ausrauben zu lassen. Als Avi vom Verschwinden des Steins erfährt, macht er sich zusammen mit dem Gangster Bullet Tooth Tony auf den Weg nach London, um die Sache zu klären ... In Google-Kalender eintragen