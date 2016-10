kabel1 classics 06:00 bis 08:00 Komödie Shall We Dance? J 1996 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Buchhalter Shohei Sugiyama führt ein geregeltes Leben - Bürojob, Eigenheim, Familie. Jeden Tag aber, wenn er mit dem Zug in die Arbeit fährt, blickt er sehnsüchtig zu einem Fenster, vor dem die anmutige Tanzlehrerin Mai ihre Übungen macht. Obwohl Paartanz in Japan als anrüchiges Hobby angesehen wird, nimmt sich Shohei ein Herz und beginnt mit seiner ersten Tanzstunde - sie soll sein Leben auf den Kopf stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kôji Yakusho (Shohei Sugiyama) Tamiyo Kusakari (Mai Kishikawa) Naoto Takenaka (Tomio Aoki) Eri Watanabe (Toyoko Takahashi) Akira Emoto (Toru Miwa) Hideko Hara (Masako Sugiyama) Reiko Kusamura (Tamako Tamura) Originaltitel: Shall we Dansu? Regie: Masayuki Suo Drehbuch: Masayuki Suo Kamera: Naoki Kayano Musik: Yoshikazu Suo