ZDF 04:55 bis 05:40 Familienserie Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen Folge: 38 Mut zur Zukunft D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Andreas beaufsichtigt Maries Kinder. Seine Hoffnung auf eine Annäherung der Familien versucht Leonie mit allen Mitteln zu zerstören. Dabei kommt sie Andreas sogar beruflich in die Quere. Auch die 16-jährige schwangere Lara wünscht sich eine Familie. Doch ihre Mutter verbüßt eine Haftstrafe, nachdem sie in Selbstjustiz den Mörder der anderen Tochter getötet hat. Noch fühlt sich Laras Mutter jedoch der toten Tochter näher als der lebenden. Während Lea bei Lara sensibel die neue Verantwortung für das eigene Kind weckt, herrscht zwischen Jo und Tom dicke Luft. Er scheint eifersüchtig zu sein auf Julius, der zum ersten Mal bei Tom übernachten durfte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Böer (Andreas Tabarius) Cordelia Wege (Marie Büchner) Gerrit Klein (Lukas Tabarius) Lukas Karlsch (Thomas Tabarius) Tom Hoßbach (Johannes Tabarius) Max Krauthausen (Bart Rix) Carlo Bohnenkamp (Tim Büchner) Originaltitel: Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen Regie: Jurij Neumann Drehbuch: Johannes Lackner Kamera: Florian Licht Musik: Andreas Weidinger