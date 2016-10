ZDF 02:35 bis 04:00 Thriller The China Lake Murders USA 1990 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In der kalifornischen Wüstengemeinde China Lake begeht der kaltblütige Stadtpolizist Jack Donnelly jeden Sommer unentdeckt Morde. Doch dann kommt ein neuer Sheriff in die Stadt. Donnellys großer Fehler ist: Er fühlt sich zu sicher und freundet sich mit Sheriff Sam Brodie an. Dieser kommt bald der wahren Ursache der Verbrechensserie auf die Spur. Ein rauer Krimithriller vor der beeindruckenden Kulisse der Wüste Kaliforniens. Der Stadtpolizist Jack Donnelly (Michael Parks) hat seinen Glauben an Gerechtigkeit und das Gute schon lange verloren. Jeden Sommer fährt er während seines Urlaubs über die Highways der kalifornischen Wüste, nahe der Gemeinde China Lake, und begeht kaltblütig Morde. Sam Brodie (Tom Skerritt) ist erst seit kurzem der neue Sheriff des Ortes und versucht herauszufinden, wer für die Verbrechensserie verantwortlich ist. Als er Donnelly begegnet, freundet dieser sich mit ihm an und bietet selbstsicher seine Hilfe an, während er insgeheim weiter seinem blutigen Hobby nachgeht. Doch langsam kommt Brodie auf die Idee, dass er den Täter in den eigenen Reihen suchen muss. Eine Krimigeschichte, in der Tom Skerritt als rechtschaffener Sheriff und Michael Parks als desillusionierter, mordlustiger Polizist überzeugen. Vor dem imposanten Hintergrund der kalifornischen Highways werden dabei kontrovers Fragen um die Themen Soziopathie und Selbstjustiz aufgeworfen. Wie weit darf und kann ein Polizist seinem persönlichen Gerechtigkeitssinn nachgehen? Und wie muss mit Menschen verfahren werden, die die Gesellschaft ablehnen und verrohen? Charakterdarsteller Tom Skerritt kann auf eine lange und vielfältige Karriere in Hollywood zurückblicken. Vor allem durch seine Auftritte als Captain Dallas im Sci-Fi-Klassiker "Alien" (1979) und als Jetpilot Mike "Viper" Metcalf im Actionhit "Top Gun" (1986) erlangte er international Bekanntheit. Zuletzt war Skerritt in dem deutsch-amerikanischen Tom-Tykwer-Film "Ein Hologramm für den König" zu sehen. Michael Parks machte vor allem durch seine Nebenrollen in den Tarantino-Hits "Kill Bill" (2003) und "Death Proof - Todsicher" (2007) sowie in dem Agententhriller "Argo" (2012) und dem Tarantino-Western "Django Unchained" (2012) auf sich aufmerksam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Skerritt (Sheriff Sam Brodie) Michael Parks (Officer Donnelly) Nancy Everhard (Cindy) Bill McKinney (Capt. Finney) Doug Mears (Bobby) Tom Dahlgren (Lewis Harrelson) Jack Kehler (Germ) Originaltitel: The China Lake Murders Regie: Alan Metzger Drehbuch: Nevin Schreiner, Robert Harmon Kamera: Geoff Schaaf Musik: Dana Kaproff Altersempfehlung: ab 18