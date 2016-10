ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Schwarzach 23 Und die Jagd nach dem Mordsfinger D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im zweiten Teil der ZDF-Krimi-Reihe "Schwarzach 23" geht es um die "Jagd nach dem Mordsfinger". Franz Germinger Junior (Maximilian Brückner) ermittelt in einem Mordfall am Münchener Flughafen. Das Opfer wurde niedergestochen und zusätzlich überfahren. Doch der Franz ist nicht das einzige Familienmitglied, das einer Spur nachgeht. Seine kleine Schwester Anna ermittelt ebenso unerlaubt auf eigene Faust wie seine Eltern Franz Senior und Erika. Die kennen das Opfer, den Willy, noch von früher. Die Ermittlungen führen die Familie Germinger zurück in die frühen 80er Jahre. Und Franz Junior damit auch zurück in seine eigene Kindheit. - Starker zweiter Teil der neuen ZDF-Krimireihe mit Maximilian Brückner, Marlene Morreis und Friedrich von Thun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maximilian Brückner (Franz Germinger Junior) Friedrich von Thun (Franz Germinger Senior) Gundi Ellert (Erika Germinger) Marlene Morreis (Anna Germinger) Stella Föringer (Emma Germinger) Jockel Tschiersch (Karl Obermaier) Leslie Malton (Helga Reventlow) Originaltitel: Schwarzach 23 und die Jagd nach dem Mordsfinger Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Michael Comtesse, Christian Jeltsch Kamera: Frank Blau Musik: Andreas Schäfer, Biber Gullatz