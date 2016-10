ZDF neo 18:45 bis 20:15 Krimi Inspector Lynley Dem Manne sei untertan GB 2004 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Durch die Aussage des Psychologen Professor Dermot Finnegan scheitert das Berufungsverfahren von Lizzie Shakespeare. Nach jahrelangem Martyrium hatte sie ihren Mann getötet. Das Urteil - eine lebenslange Haftstrafe - kann Lizzies Vater, Noel Shakespeare, nicht hinnehmen: Er bedroht Finnegan im Gerichtssaal. Am nächsten Morgen ist der Psychologe tot - er kommt bei der Explosion einer Autobombe ums Leben. Zunächst konzentrieren sich Inspector Lynley (Nathaniel Parker) und Sergeant Havers (Sharon Small) bei ihren Ermittlungen auf Noel Shakespeare (Paul Copley), der aus seinem Hass auf den notorischen Frauenhelden Finnegan kein Geheimnis macht. Auch Helen Lynley (Lesley Vickerage), die vor langer Zeit mit dem Psychologen gearbeitet hatte, beschäftigt sich inoffiziell mit dem Mord an Finnegan, obwohl sie hochschwanger und schon im Mutterschutz ist. Doch trotz mehrerer, aussichtsreicher Spuren scheint der Fall festzustecken. Als auf Helen geschossen wird, entwickelt sich die Suche nach dem Täter für Lynley und Havers zu einem bedrohlichen Kraftakt, bei dem ein skrupelloser Mörder auch nicht davor zurückschreckt, das Leben der beiden Ermittler zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathaniel Parker (Inspector Thomas Lynley) Sharon Small (Sergeant Barbara Havers) Lesley Vickerage (Helen Lynley) Jemma Redgrave (Grace Finnegan) Barbara Flynn (Maureen Finnegan) Paul Copley (Noel Shakespeare) Lisa Palfrey (Lizzie Shakespeare) Originaltitel: The Inspector Lynley Mysteries Regie: Alrick Riley Drehbuch: Simon Booker Kamera: Mark Partridge Musik: Robert Lockhart Altersempfehlung: ab 12