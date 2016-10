ZDF neo 06:20 bis 07:00 Dokumentation Terra X: Schneller als das Auge Im Reich der Superzeitlupe Schneller als das Auge (1) D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die erste Folge des Zweiteilers offenbart Phänomene enormer Schnelligkeit, die mit Hochgeschwindigkeitskameras entdeckt wurden. Mit Superzeitlupen und Röntgenvideos ist es erstmals möglich, die genaue Bewegung von Tieren zu entschlüsseln und die Schockwellen einer Explosion sichtbar zu machen. Die Kombination von Life Science, Technik und Abenteuer führt den Zuschauer immer tiefer in den Kosmos des Unsichtbaren. Die Magie der Bewegung wird in ihrer Vollendung mit Hochleistungssportlern, Artisten und dem Dressurhengst Totilas in Szene gesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12