Phoenix 18:55 bis 19:25 Dokumentation Perry Rhodan: Unser Mann im All D, F, CH 2011 Live TV Merken Die vor 55 Jahren erfundene Heftromanserie um den gleichnamigen Raumfahrer hat in Deutschland eine riesige Fangemeinde, die quer durch alle Altersklassen und gesellschaftliche Schichten geht. André Schäfers Film beschäftigt sich mit den Fans und Machern der Heftserie. Aufschlussreich sind vor allem die Interviews mit den Menschen, die in dritter Autorengeneration ihr Geld mit der Weltraumillusion verdienen und dabei selbst Fan geblieben sind. Am 8. September 1961 erschien Heft Nummer eins von Perry Rhodan. Die neue Reihe wurde in Deutschland schnell ein voller Erfolg. Zum Preis von 70 Pfennig und mit einer Auflage von 35.000 Exemplaren war das Heft schnell ausverkauft. Die Perry-Rhodan-Reihe ist auch geeignet, ein anderes Deutschlandbild zu beschreiben - schließlich hat die Serie alle wichtigen politischen und gesellschaftlichen Ereignisse in der Bundesrepublik und in Europa aufgegriffen und in die Sprache des Intergalaktischen übersetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Omid Ahmadi, Uwe Anton, Bernd Arjes, Frank Borsch, Bonnie Bruck, Christoph Dittert, Robert Ernsting, Klaus N. Frick Originaltitel: Perry Rhodan: Unser Mann im All Regie: André Schäfer Drehbuch: Hartmut Kasper, Claudia E. Kraszkiewicz Kamera: Andy Lehmann