Phoenix 12:15 bis 13:00 Reportage die story Mission im Grenzbereich - Deutsche Polizisten in Griechenland D 2016 Wer darf bleiben, wer muss gehen? Und wer sind die Schlepper der Flüchtlinge, die in Griechenland gestrandet sind? Das sind die Fragen und Aufgaben, die drei deutsche Polizisten auf Lesbos und Samos lösen sollen. Das Besondere: Eigentlich dürften das nur Bundespolizisten, aber die sind zu wenige - also greift die Bundesregierung jetzt auf die Landespolizei zurück. Eine kurze Schulung und dann geht es los. Die Dokumentation begleitet erstmals drei deutsche Polizisten aus NRW und von der Ostsee nach Griechenland.