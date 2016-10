Phoenix 08:05 bis 08:55 Unterhaltung Hubble - Mission Universum Der Mond - mehr als nur Gestein GB 2015 2016-10-22 18:05 Live TV Merken Nach den spektakulären Apollo Missionen Ende der 60er wurde es still um den Mond. Aktuell gerät er jedoch wieder ins Zentrum der Weltraumforscher: Russland, Japan, Amerika und natürlich auch Europa planen neue Missionen. Denn der Mond eignet sich nicht nur als perfekte Basis für Raumflüge in die Tiefen des Alls. Unter seiner Oberfläche lagern möglicherweise große Mengen von Rohstoffen und vielleicht sogar die Lösung unserer Energieprobleme. In den USA liefern sich seit einigen Jahren private Weltraumfirmen einen regelrechten Wettlauf zum Erdtrabanten. Liegen in 384 000 Kilometern Entfernung tatsächlich gigantische Profite oder gar die Zukunft der Menschheit? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hubble - Mission Universum