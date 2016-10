MDR 07:30 bis 08:55 Komödie Zoomer: Kleine Spione - Große Geheimnisse DK 2009 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Tim und Alex sind zwölf Jahre alt und beste Freunde, auch wenn sie auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind. Beide haben große Träume: Tim würde gerne eine Freundin haben, und Alexander möchte in der Schule besser sein. Um ihre Ziele zu erreichen, schmieden sie einen Plan. Alles, was sie zu dessen Umsetzung brauchen, sind einige Überwachungskameras. Tim und Alex, beide zwölf Jahre alt und beste Freunde, sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. So hat Alexander, ein Mädchenschwarm, große Probleme mit Mathe in der Schule. Tim dagegen ist ruhig, ein wenig schüchtern und fast schon ein Musterschüler. Und er betet Thea an, ein Mädchen aus der Nachbarklasse, die er gern zur Freundin haben würde. Doch wie er Thea ansprechen soll, weiß er nicht. Zum Glück hat Alex einen Plan, von dem beide profitieren sollen. Denn Tims Mutter arbeitet bei einer Sicherheitsfirma, und als sie für eine Woche zu einer Messe fährt, "leihen" sich die Jungen einige Spezialkameras und einen Teil der Überwachungstechnik aus. Damit bestücken sie die gesamte Schule. Alex erhofft sich hiervon die Verbesserung seiner Noten, denn durch das Ausspionieren könnte er an die Lösungen der nächsten Mathearbeit kommen. Tim hingegen will Informationen über Thea erhalten. Doch bald wächst den beiden Jungen ihr neu erlangtes Geheimwissen über den Kopf. Zudem wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Christian E. Christiansens unterhaltsamer Kinderfilm wurde beim 16. Internationalen Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" in Chemnitz 2010 mit dem "Europäischen Kinderfilmpreis" ausgezeichnet. "Der Jugendfilm greift das Interesse der jungen Generation an Neuen Medien und Hightech-Produkten auf ... (und) spiegelt ... ein Stück Lebenswirklichkeit, in dem sich Kinder wiedererkennen und ohne pädagogischen Impetus eine Menge über die Gefahren Neuer Medien vom Cyber-Mobbing bis zu omnipräsenten Überwachungskameras lernen." (Lexikon des Internationalen Films) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frederik Ludvig Mansa (Tim) Sophus Emil Løkkegaard (Alexander) Emilie Løvenstein Vegeberg (Thea) Simon Maagaard Holm (Niels Degnsøe) Josefine Hage Thomsen (Emilie) Julie Kofoed Jensen (Lise) Nadia Hartvig Ketner Fussing (Sonja / Sarah) Originaltitel: Zoomerne Regie: Christian E. Christiansen Drehbuch: Christian E. Christiansen, Morten Dragsted Kamera: Ian Hansen Musik: Nicklas Schmidt Altersempfehlung: ab 6